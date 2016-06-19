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Лорик Цана
Статистика
Лорик Цана - статистика
Завершил карьеру
27 июля 1983 (43), Приштина
#27 | Защитник
186 см | 77 кг
Албания | Косово
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Чемпионат Европы 2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Албания
2
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Европы, 3 тур
Румыния
0 : 1
19.06.2016
Албания
83' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Албания
0 : 1
11.06.2016
Швейцария
1' - 36'
23'
36'
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