Статистика по турнирам

Чемпионат Европы 2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Франция. Лига 1 2008/2009 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Франция. Лига 1 2007/2008