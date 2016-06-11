Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лорик Цана - статистика

    Защитник
    Имя Лорик
    Фамилия Цана
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Приштина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июля 1983 (39 лет)
    Рост 186
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Албания 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.06.2016 83' -90' Румыния 0:1 Албания
    11.06.2016 1' -36' Албания 0:1 Швейцария
    23' 36'
    • Читайте нас: 
    11