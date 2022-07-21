Никусор Банку - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Никусор
|Фамилия
|Банку
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Никусор
|Фамилия
|Банку
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Университатя
|6
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -122'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|18.08.2022
|1' -90'
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|11.08.2022
|1' -90'
|Университатя (Крайова)
|3:0
|Заря (Луганск)
|56'
|04.08.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Университатя (Крайова)
|6'
|28.07.2022
|1' -90'
|Университатя (Крайова)
|3:0
|Влажния (Шкодер)
|21.07.2022
|1' -90'
|Влажния (Шкодер)
|1:1
|Университатя (Крайова)
|33'