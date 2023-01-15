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    Роман Яремчук - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Роман
    Фамилия Яремчук
    Команда Брюгге
    Состав Основной
    Родной город Львов
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 октября 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Вес 78
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 63' - 90' Остенде 3:0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 85' - 90' Брюгге 2:0 Гент Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 81' - 90' Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    90'
    15.02.2023 Был в запасе Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 1' - 65' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    05.02.2023 89' - 90' Антверпен 0:0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 18 2 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 63' -90' Остенде (Остенде) 3:0 Брюгге (Брюгге)
    26.02.2023 85' -90' Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    19.02.2023 81' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    90'
    10.02.2023 1' -65' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 89' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Брюгге (Брюгге)
    29.01.2023 17' -78' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:2 Брюгге (Брюгге)
    22.01.2023 1' -80' Брюгге (Брюгге) 2:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    19.01.2023 1' -81' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    15.01.2023 1' -62' Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    7'
    08.01.2023 61' -90' Генк (Генк) 3:1 Брюгге (Брюгге)
    06.11.2022 60' -90' Гент (Гент) 2:0 Брюгге (Брюгге)
    22.10.2022 64' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    19.10.2022 1' -80' Брюгге (Брюгге) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    66'
    16.10.2022 74' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    08.10.2022 1' -67' Брюгге (Брюгге) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    01.10.2022 59' -90' Брюгге (Брюгге) 3:0 Мехелен (Мехелен)
    18.09.2022 1' -60' Стандард (Льеж) 3:0 Брюгге (Брюгге)
    10.09.2022 1' -90' Серен (Серен) 0:2 Брюгге (Брюгге)
    52' 69'
    02.09.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 4:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    83'
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