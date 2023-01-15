Роман Яремчук - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Яремчук
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Яремчук
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|63' - 90'
|Остенде
|3:0
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|85' - 90'
|Брюгге
|2:0
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|81' - 90'
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|90'
|15.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|1' - 65'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|05.02.2023
|89' - 90'
|Антверпен
|0:0
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|18
|2
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|63' -90'
|Остенде (Остенде)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|26.02.2023
|85' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|19.02.2023
|81' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|90'
|10.02.2023
|1' -65'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|89' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Брюгге (Брюгге)
|29.01.2023
|17' -78'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)
|22.01.2023
|1' -80'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|19.01.2023
|1' -81'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|15.01.2023
|1' -62'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|7'
|08.01.2023
|61' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Брюгге (Брюгге)
|06.11.2022
|60' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|22.10.2022
|64' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|19.10.2022
|1' -80'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|66'
|16.10.2022
|74' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|08.10.2022
|1' -67'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|59' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|18.09.2022
|1' -60'
|Стандард (Льеж)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|10.09.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:2
|Брюгге (Брюгге)
|52' 69'
|02.09.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|83'