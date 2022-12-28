Олег Рябчук - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Рябчук
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Рябчук
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос
|6:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 81'
|Олимпиакос
|0:0
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия
|0:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|ПАОК
|0:0
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|19
|0
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|6:0
|Левадиакос (Левадия)
|25.02.2023
|1' -81'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Панатинаикос (Афины)
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|05.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|29.01.2023
|1' -74'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|22.01.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|15.01.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|90'
|08.01.2023
|1' -66'
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|45'
|03.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|40' 23'
|28.12.2022
|1' -71'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:0
|Астерас (Триполис)
|21.12.2022
|1' -81'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|13.11.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|79'
|06.11.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|30.10.2022
|1' -60'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|17.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|37'
|09.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|18.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|47'
|03.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|29.08.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)