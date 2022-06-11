Грег Тэйлор - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Грег
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Имя
|Грег
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Селтик
|4:0
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|13'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Сент-Джонстон
|1:4
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|72'