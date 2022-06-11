Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Грег Тэйлор - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Грег
    Фамилия Тэйлор
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 173
    Вес 68
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сент-Миррен 1:5 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 1' - 90' Селтик 4:0 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    13'
    05.02.2023 1' - 90' Сент-Джонстон 1:4 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    72'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шотландия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 1' -71' Украина 0:0 Шотландия
    24.09.2022 42' -90' Шотландия 2:1 Ирландия
    21.09.2022 85' -90' Шотландия 3:0 Украина
    14.06.2022 1' -90' Армения 1:4 Шотландия
    11.06.2022 Был в запасе Ирландия 3:0 Шотландия
    • Читайте нас: 
    11