Мариус Бюлтер - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Мариус
|Фамилия
|Бюлтер
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Мариус
|Фамилия
|Бюлтер
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Бохум
|0:2
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|79'
|25.02.2023
|1' - 72'
|Шальке-04
|2:1
|Штутгарт
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|40'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Унион
|0:0
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|10.02.2023
|46' - 90'
|Шальке-04
|0:0
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|04.02.2023
|66' - 90'
|Боруссия
|0:0
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|22
|5
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|79'
|25.02.2023
|1' -72'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|40'
|19.02.2023
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.02.2023
|46' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|04.02.2023
|66' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|29.01.2023
|1' -68'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|24.01.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|21.01.2023
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|58'
|12.11.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|09.11.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|05.11.2022
|1' -64'
|Вердер (Бремен)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|30.10.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|23.10.2022
|1' -83'
|Герта (Берлин)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|14.10.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|08.10.2022
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|17.09.2022
|1' -76'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.09.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Бохум (Бохум)
|03.09.2022
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|45'
|27.08.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|Унион (Берлин)
|31'
|20.08.2022
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|13.08.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|90'
|07.08.2022
|58' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|76'