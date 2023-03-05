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    Деян Йовелич - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Деян
    Фамилия Йовелич
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 августа 1999 (23 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес Гэлакси 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Даллас (Даллас) 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    35'
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