Деян Йовелич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Йовелич
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1999 (23 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Йовелич
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|3:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|35'