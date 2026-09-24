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МЛС 2026
Команды
Сиэтл
Деян Йовелич
Статистика
€ 6,50 млн
Деян Йовелич - статистика
Сиэтл
7 августа 1999 (27)
#9 | Нападающий
182 см
Сербия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
71' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
49, 79'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
1' - 79'
79'
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
2 : 2
29.08.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
12, 48'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сербия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
71' - 90'
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