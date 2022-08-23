Тайво Авонийи - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Тайво
|Фамилия
|Авонийи
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Тайво
|Фамилия
|Авонийи
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -82'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|79'
|09.11.2022
|1' -62'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.08.2022
|75' -90'
|Гримсби Таун (Клифорпс)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)