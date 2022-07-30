Синта Аппелькамп - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Синта
|Фамилия
|Аппелькамп
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Синта
|Фамилия
|Аппелькамп
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фортуна
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|85' -90'
|Регенсбург (Регенсбург)
|0:3
|Фортуна (Дюссельдорф)
|30.07.2022
|1' -90'
|Киккерс (Оффенбах-на-Майне)
|1:4
|Фортуна (Дюссельдорф)