Флориан Кастенмайер - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Кастенмайер
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Регенсбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Кастенмайер
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Регенсбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фортуна
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Регенсбург (Регенсбург)
|0:3
|Фортуна (Дюссельдорф)
|30.07.2022
|1' -90'
|Киккерс (Оффенбах-на-Майне)
|1:4
|Фортуна (Дюссельдорф)