Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Кристофер Антви-Адджей - статистика

Шальке-04
7 февраля 1994 (32)
#18 | Полузащитник
173 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
14
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
1 : 0
17.05.2026
Айнтрахт
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
3 : 0
09.05.2026
Шальке-04
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
1 : 0
02.05.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Падерборн
2 : 3
26.04.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
4 : 1
19.04.2026
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Эльверсберг
1 : 2
12.04.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1 : 0
05.04.2026
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
1 : 0
14.12.2025
Нюрнберг
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Фортуна
0 : 2
05.12.2025
Шальке-04
1' - 80'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Шальке-04
2 : 1
28.11.2025
Падерборн
1' - 67'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Пройссен
0 : 0
22.11.2025
Шальке-04
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
0 : 3
17.10.2025
Шальке-04
1' - 76'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
1 : 2
05.10.2025
Шальке-04
1' - 69'
11'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
1 : 0
26.09.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
0 : 2
20.09.2025
Шальке-04
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Шальке-04
0 : 1
13.09.2025
Хольштайн
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Динамо Дрезден
0 : 1
31.08.2025
Шальке-04
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Шальке-04
2 : 1
23.08.2025
Бохум
1' - 71'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
1 : 0
09.08.2025
Шальке-04
1' - 70'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Шальке-04
2 : 1
01.08.2025
Герта
1' - 77'
23'
45'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+