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Италия. Серия B
Команды
Чезена
Гаэтано Кастровилли
Статистика
€ 500 тыс
Гаэтано Кастровилли - статистика
Чезена
17 февраля 1997 (29)
#8 | Полузащитник
179 см
Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бари
17
1
0
4
0
Чезена
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Чезена
3 : 4
08.05.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Каррарезе
0 : 0
01.05.2026
Чезена
58' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Чезена
0 : 0
25.04.2026
Сампдория
55' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Палермо
2 : 0
18.04.2026
Чезена
72' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Чезена
0 : 4
14.02.2026
Венеция
1' - 17'
16'
Италия. Серия В, 24 тур
Виртус Энтелла
3 : 1
10.02.2026
Чезена
46' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Чезена
2 : 0
06.02.2026
Пескара
61' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Каррарезе
1 : 0
10.01.2026
Бари
1' - 46'
Италия. Серия В, 18 тур
Бари
1 : 1
27.12.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Бари
1 : 1
08.12.2025
Пескара
1' - 90'
72'
Италия. Серия В, 10 тур
Юве Стабиа
0 : 0
04.12.2025
Бари
1' - 79'
25'
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
5 : 0
29.11.2025
Бари
1' - 61'
Италия. Серия В, 13 тур
Бари
2 : 3
22.11.2025
Фрозиноне
1' - 80'
45'
Италия. Серия В, 12 тур
Специя
1 : 1
07.11.2025
Бари
63' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Бари
1 : 0
02.11.2025
Чезена
1' - 78'
Италия. Серия В, 9 тур
Бари
1 : 0
26.10.2025
Мантова
1' - 65'
Италия. Серия В, 8 тур
Реджана 1919
3 : 1
18.10.2025
Бари
1' - 84'
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
2 : 1
04.10.2025
Падова
1' - 90'
56'
Италия. Серия В, 6 тур
Виртус Энтелла
2 : 2
30.09.2025
Бари
65' - 90'
70'
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
1 : 1
27.09.2025
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
2 : 0
19.09.2025
Бари
1' - 83'
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
3 : 0
13.09.2025
Бари
57' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Бари
1 : 1
31.08.2025
Монца
75' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Венеция
2 : 1
24.08.2025
Бари
73' - 90'
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