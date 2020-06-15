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    Дани Мартин - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Дани
    Фамилия Мартин
    Команда Малага
    Состав Основной
    Родной город Хихон
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 июля 1998 (24 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 6 -7 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:0 Бетис (Севилья)
    16.07.2020 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    11.07.2020 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Бетис (Севилья)
    08.07.2020 1' -90' Бетис (Севилья) 3:0 Осасуна (Памплона)
    04.07.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Бетис (Севилья)
    01.07.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    28.06.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 4:2 Бетис (Севилья)
    25.06.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    20.06.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Бетис (Севилья)
    15.06.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:2 Гранада (Гранада)
    11.06.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:0 Бетис (Севилья)
    08.03.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Реал (Мадрид)
    29.02.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:1 Бетис (Севилья)
    21.02.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:3 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    16.02.2020 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:0 Бетис (Севилья)
    09.02.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:3 Барселона (Барселона)
    02.02.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Бетис (Севилья)
    26.01.2020 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Бетис (Севилья)
    19.01.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    22.12.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    15.12.2019 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:2 Бетис (Севилья)
    08.12.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:2 Атлетик (Бильбао)
    30.11.2019 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:2 Бетис (Севилья)
    23.11.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    20.10.2019 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Бетис (Севилья)
    04.10.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    27.09.2019 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 5:1 Бетис (Севилья)
    24.09.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:1 Леванте (Валенсия)
    20.09.2019 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Бетис (Севилья)
    15.09.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    31.08.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Леганес (Леганес)
    25.08.2019 1' -90' Барселона (Барселона) 5:2 Бетис (Севилья)
    18.08.2019 10' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Вальядолид (Вальядолид)
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