Дани Мартин - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Малага
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хихон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июля 1998 (24 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Малага
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хихон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июля 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|6
|-7
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2020
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|16.07.2020
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|11.07.2020
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|08.07.2020
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Осасуна (Памплона)
|04.07.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|01.07.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|28.06.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|4:2
|Бетис (Севилья)
|25.06.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|20.06.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|15.06.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Гранада (Гранада)
|11.06.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|08.03.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Реал (Мадрид)
|29.02.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|21.02.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|16.02.2020
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|09.02.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:3
|Барселона (Барселона)
|02.02.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|26.01.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|19.01.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|22.12.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|15.12.2019
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:2
|Бетис (Севилья)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Атлетик (Бильбао)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|20.10.2019
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|04.10.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|27.09.2019
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|5:1
|Бетис (Севилья)
|24.09.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|20.09.2019
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|15.09.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|31.08.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|25.08.2019
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|5:2
|Бетис (Севилья)
|18.08.2019
|10' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)