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    Айтор Руйбаль - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Айтор
    Фамилия Руйбаль
    Команда Бетис
    Состав Основной
    Родной город Манреса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 марта 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Бетис 0:0 Реал Испания. Примера, 24 тур
    24.02.2023 1' - 90' Эльче 2:3 Бетис Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 Был в запасе Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    11.02.2023 Был в запасе Альмерия 2:3 Бетис Испания. Примера, 21 тур
    04.02.2023 Был в запасе Бетис 3:4 Сельта Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 19 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Реал (Мадрид)
    24.02.2023 1' -90' Эльче (Эльче) 2:3 Бетис (Севилья)
    18.02.2023 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    11.02.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:3 Бетис (Севилья)
    04.02.2023 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:4 Сельта (Виго)
    01.02.2023 1' -78' Бетис (Севилья) 1:2 Барселона (Барселона)
    66'
    28.01.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Бетис (Севилья)
    21.01.2023 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Бетис (Севилья)
    90'
    08.01.2023 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 1:2 Бетис (Севилья)
    29.12.2022 84' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    10.11.2022 82' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Бетис (Севилья)
    06.11.2022 1' -57' Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    30.10.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:2 Бетис (Севилья)
    23.10.2022 75' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    19.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:0 Бетис (Севилья)
    16.10.2022 85' -90' Бетис (Севилья) 3:1 Альмерия (Альмерия)
    09.10.2022 59' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    02.10.2022 72' -90' Сельта (Виго) 1:0 Бетис (Севилья)
    18.09.2022 55' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Жирона (Жирона)
    11.09.2022 69' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    03.09.2022 71' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    26.08.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    20.08.2022 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:2 Бетис (Севилья)
    15.08.2022 1' -79' Бетис (Севилья) 3:0 Эльче (Эльче)
    22'
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