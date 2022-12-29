Айтор Руйбаль - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Айтор
|Фамилия
|Руйбаль
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манреса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Айтор
|Фамилия
|Руйбаль
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манреса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Бетис
|0:0
|Реал
|Испания. Примера, 24 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|Эльче
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Альмерия
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 21 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Бетис
|3:4
|Сельта
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|19
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|24.02.2023
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:4
|Сельта (Виго)
|01.02.2023
|1' -78'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|66'
|28.01.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|21.01.2023
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|90'
|08.01.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|29.12.2022
|84' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|10.11.2022
|82' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|06.11.2022
|1' -57'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|23.10.2022
|75' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|19.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|16.10.2022
|85' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.10.2022
|59' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|02.10.2022
|72' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|18.09.2022
|55' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|11.09.2022
|69' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|03.09.2022
|71' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|26.08.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2022
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|15.08.2022
|1' -79'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|22'