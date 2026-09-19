Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сербия. Суперлига
Команды
Партизан
Иддрису Баба
Статистика
€ 1 млн
Иддрису Баба - статистика
Партизан
22 января 1996 (30), Аккра
#14 | Полузащитник
182 см
Гана
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Радник
4 : 4
19.09.2026
Партизан
1' - 69'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
2 : 3
13.09.2026
Войводина
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 1
06.09.2026
Партизан
1' - 46'
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
3 : 1
31.08.2026
ОФК
1' - 77'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Сербия. Суперлига 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Испания. Примера 2023/2024
Кубок африканских наций 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Кубок африканских наций 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Партизан
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Партизан
2 : 1
27.08.2026
Хетафе
1' - 77'
Лига конференций, 4 раунд
Хетафе
3 : 1
20.08.2026
Партизан
1' - 80'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+