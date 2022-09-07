Галено - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Вендерсон
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Вендерсон
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.02.2023
|1' - 51'
|Интер
|1:0
|Порту
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 75'
|Спортинг
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 20 тур
|44'
|05.02.2023
|1' - 88'
|Порту
|2:0
|Визела
|Португалия. Примейра, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порту
|7
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2023
|1' -51'
|Интер (Милан)
|1:0
|Порту (Порту)
|01.11.2022
|1' -89'
|Порту (Порту)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|24'
|26.10.2022
|1' -77'
|Брюгге (Брюгге)
|0:4
|Порту (Порту)
|12.10.2022
|1' -85'
|Байер (Леверкузен)
|0:3
|Порту (Порту)
|6'
|04.10.2022
|63' -90'
|Порту (Порту)
|2:0
|Байер (Леверкузен)
|87'
|13.09.2022
|1' -61'
|Порту (Порту)
|0:4
|Брюгге (Брюгге)
|07.09.2022
|1' -88'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Порту (Порту)