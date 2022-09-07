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    Галено - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Вендерсон
    Фамилия Родригес
    Команда Порту
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 октября 1997 (25 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    22.02.2023 1' - 51' Интер 1:0 Порту Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 75' Спортинг 1:2 Порту Португалия. Примейра, 20 тур
    44'
    05.02.2023 1' - 88' Порту 2:0 Визела Португалия. Примейра, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 7 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2023 1' -51' Интер (Милан) 1:0 Порту (Порту)
    01.11.2022 1' -89' Порту (Порту) 2:1 Атлетико (Мадрид)
    24'
    26.10.2022 1' -77' Брюгге (Брюгге) 0:4 Порту (Порту)
    12.10.2022 1' -85' Байер (Леверкузен) 0:3 Порту (Порту)
    6'
    04.10.2022 63' -90' Порту (Порту) 2:0 Байер (Леверкузен)
    87'
    13.09.2022 1' -61' Порту (Порту) 0:4 Брюгге (Брюгге)
    07.09.2022 1' -88' Атлетико (Мадрид) 2:1 Порту (Порту)
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