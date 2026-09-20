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Олимпиакос
Давид Карму
Статистика
€ 5 млн
Давид Карму - статистика
Олимпиакос
19 июля 1999 (27)
#6 | Защитник
196 см
Ангола | Португалия
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
1' - 90'
65'
Лига Европы, 1 тур
Олимпиакос
2 : 1
16.09.2026
Ягеллония
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
45' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
Был в запасе
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Лига Европы 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
1' - 90'
65'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
45' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.08.2026
Атромитос
57' - 90'
82'
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