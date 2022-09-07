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    Давид Кармо - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Кармо
    Команда Порту
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июля 1999 (23 года)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    22.02.2023 Был в запасе Интер 1:0 Порту Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 Был в запасе Порту 1:0 Риу Аве Португалия. Примейра, 21 тур
    12.02.2023 89' - 90' Спортинг 1:2 Порту Португалия. Примейра, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 5 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2023 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Порту (Порту)
    26.10.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 0:4 Порту (Порту)
    49'
    12.10.2022 1' -90' Байер (Леверкузен) 0:3 Порту (Порту)
    04.10.2022 1' -90' Порту (Порту) 2:0 Байер (Леверкузен)
    90'
    13.09.2022 1' -90' Порту (Порту) 0:4 Брюгге (Брюгге)
    77'
    07.09.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Порту (Порту)
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