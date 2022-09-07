Давид Кармо - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Кармо
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 1999 (23 года)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Кармо
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 1999 (23 года)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.02.2023
|Был в запасе
|Интер
|1:0
|Порту
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Порту
|1:0
|Риу Аве
|Португалия. Примейра, 21 тур
|12.02.2023
|89' - 90'
|Спортинг
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порту
|5
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Порту (Порту)
|26.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:4
|Порту (Порту)
|49'
|12.10.2022
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|0:3
|Порту (Порту)
|04.10.2022
|1' -90'
|Порту (Порту)
|2:0
|Байер (Леверкузен)
|90'
|13.09.2022
|1' -90'
|Порту (Порту)
|0:4
|Брюгге (Брюгге)
|77'
|07.09.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Порту (Порту)