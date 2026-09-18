Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Греция. Суперлига 2020/2021