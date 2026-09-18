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Кипр. Первый дивизион
Команды
Пафос
Бруно
Статистика
€ 750 тыс
Бруно - статистика
Пафос
26 мая 1994 (32), Сан-Паулу
#7 | Нападающий
180 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Пафос
0 : 2
18.09.2026
АЕЛ
1' - 66'
42'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
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Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Греция. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пафос
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Зальцбург
1 : 0
06.08.2026
Пафос
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
1' - 120'
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос
63' - 90'
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