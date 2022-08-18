Бруно - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Фелипе
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Фелипе
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|8
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -81'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|27.10.2022
|1' -65'
|Омония (Никосия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.10.2022
|1' -74'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Омония (Никосия)
|06.10.2022
|1' -72'
|Омония (Никосия)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|34'
|15.09.2022
|65' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|72'
|08.09.2022
|1' -82'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|25.08.2022
|1' -67'
|Омония (Никосия)
|2:0
|Гент (Гент)
|18'
|18.08.2022
|1' -73'
|Гент (Гент)
|0:2
|Омония (Никосия)