Яннис Масурас - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Масурас
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Патрас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Масурас
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Патрас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2022
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.08.2022
|1' -122'
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)