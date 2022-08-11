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    Яннис Масурас - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Яннис
    Фамилия Масурас
    Команда Олимпиакос
    Состав Молодежный
    Родной город Патрас
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 августа 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2022 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    11.08.2022 1' -122' Слован (Братислава) 2:3
    (3:4)п    		 Олимпиакос (Пирей)
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