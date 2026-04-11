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Франция. Лига 2
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Фабьен Сентонс
Статистика
€ 1 млн
Фабьен Сентонс - статистика
Нант
16 января 1996 (30)
#18 | Защитник
190 см | 82 кг
Франция
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Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
15
3
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
0 : 0
11.04.2026
Нант
74' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0 : 0
05.04.2026
Нант
1' - 46'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
0 : 1
07.03.2026
Анжер
1' - 75'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
1 : 0
01.03.2026
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
2 : 0
22.02.2026
Гавр
1' - 90'
14'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3 : 1
13.02.2026
Нант
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 21 тур
Нант
0 : 1
07.02.2026
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
2 : 1
31.01.2026
Нант
1' - 78'
54'
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
0 : 2
04.01.2026
Нант
1' - 46'
31'
45'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
4 : 1
12.12.2025
Нант
1' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
1 : 2
06.12.2025
Ланс
87' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
3 : 0
30.11.2025
Нант
89' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
1 : 1
23.11.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
1 : 1
08.11.2025
Нант
85' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
0 : 2
02.11.2025
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
3 : 5
29.10.2025
Монако
76' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
1 : 2
24.10.2025
Нант
90' - 90'
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