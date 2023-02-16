Фабьен Сентонс - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Фабьен
|Фамилия
|Сентонс
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Фабьен
|Фамилия
|Сентонс
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|16.02.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Нант (Нант)