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    Фабьен Сентонс - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Фабьен
    Фамилия Сентонс
    Команда Метц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 1996 (27 лет)
    Рост 190
    Вес 82
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -90' Нант (Нант) 0:3 Ювентус (Турин)
    16.02.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Нант (Нант)
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