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Франция. Лига 2
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Сент-Этьен
Готье Ларсоннер
Статистика
€ 3 млн
Готье Ларсоннер - статистика
Сент-Этьен
23 февраля 1997 (29)
#30 | Вратарь
181 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Метц
2 : 2
19.09.2026
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 2, 6 тур
Дюнкерк
2 : 1
12.09.2026
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Сент-Этьен
3 : 1
05.09.2026
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Дижон
2 : 3
31.08.2026
Сент-Этьен
1' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
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Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Метц
2 : 2
19.09.2026
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 2, 6 тур
Дюнкерк
2 : 1
12.09.2026
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Сент-Этьен
3 : 1
05.09.2026
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Дижон
2 : 3
31.08.2026
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 2, 3 тур
Сент-Этьен
4 : 0
22.08.2026
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 1
14.08.2026
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 2, 1 тур
Сошо
0 : 3
08.08.2026
Сент-Этьен
1' - 90'
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