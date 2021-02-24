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    Яссин Бенрау - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Яссин
    Фамилия Бенрау
    Команда Ним
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 января 1999 (24 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 2,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 23 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2021 Был в запасе Метц (Метц) 0:3 Ним (Ним)
    02.05.2021 1' -64' Ним (Ним) 2:2 Реймс (Реймс)
    18.04.2021 1' -83' Ним (Ним) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    11.04.2021 67' -90' Брест (Брест) 1:1 Ним (Ним)
    04.04.2021 59' -90' Ним (Ним) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    21.03.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Ним (Ним)
    14.03.2021 1' -73' Ним (Ним) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    03.03.2021 1' -70' Ницца (Ницца) 2:1 Ним (Ним)
    28.02.2021 1' -90' Ним (Ним) 1:1 Нант (Нант)
    24.02.2021 1' -90' Ним (Ним) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    21.02.2021 1' -77' Ним (Ним) 2:0 Бордо (Бордо)
    14.02.2021 1' -88' Дижон (Дижон) 0:2 Ним (Ним)
    07.02.2021 1' -86' Ним (Ним) 3:4 Монако (Монако)
    03.02.2021 84' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Ним (Ним)
    31.01.2021 90' -90' Анжер (Анжер) 3:1 Ним (Ним)
    16.01.2021 84' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Ним (Ним)
    06.01.2021 70' -90' Страсбур (Страсбур) 5:0 Ним (Ним)
    13.12.2020 1' -46' Лорьян (Лорьян) 3:0 Ним (Ним)
    29.11.2020 Был в запасе Монако (Монако) 3:0 Ним (Ним)
    22.11.2020 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Ним (Ним)
    08.11.2020 1' -90' Ним (Ним) 1:5 Анжер (Анжер)
    39'
    01.11.2020 46' -90' Ним (Ним) 0:1 Метц (Метц)
    25.10.2020 83' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Ним (Ним)
    04.10.2020 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 0:1 Ним (Ним)
    27.09.2020 1' -67' Ним (Ним) 1:1 Ланс (Ланс)
    18.09.2020 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Ним (Ним)
    13.09.2020 1' -80' Ним (Ним) 2:4 Ренн (Ренн)
    30.08.2020 1' -46' Нант (Нант) 2:1 Ним (Ним)
    23.08.2020 1' -56' Ним (Ним) 4:0 Брест (Брест)
    42'
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