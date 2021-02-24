Яссин Бенрау - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Яссин
|Фамилия
|Бенрау
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1999 (24 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Яссин
|Фамилия
|Бенрау
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1999 (24 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|23
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:3
|Ним (Ним)
|02.05.2021
|1' -64'
|Ним (Ним)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|18.04.2021
|1' -83'
|Ним (Ним)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|11.04.2021
|67' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Ним (Ним)
|04.04.2021
|59' -90'
|Ним (Ним)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|21.03.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ним (Ним)
|14.03.2021
|1' -73'
|Ним (Ним)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|03.03.2021
|1' -70'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Ним (Ним)
|28.02.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Нант (Нант)
|24.02.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|21.02.2021
|1' -77'
|Ним (Ним)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|14.02.2021
|1' -88'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Ним (Ним)
|07.02.2021
|1' -86'
|Ним (Ним)
|3:4
|Монако (Монако)
|03.02.2021
|84' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Ним (Ним)
|31.01.2021
|90' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:1
|Ним (Ним)
|16.01.2021
|84' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Ним (Ним)
|06.01.2021
|70' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|5:0
|Ним (Ним)
|13.12.2020
|1' -46'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Ним (Ним)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|3:0
|Ним (Ним)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Ним (Ним)
|08.11.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:5
|Анжер (Анжер)
|39'
|01.11.2020
|46' -90'
|Ним (Ним)
|0:1
|Метц (Метц)
|25.10.2020
|83' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Ним (Ним)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Ним (Ним)
|27.09.2020
|1' -67'
|Ним (Ним)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|18.09.2020
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Ним (Ним)
|13.09.2020
|1' -80'
|Ним (Ним)
|2:4
|Ренн (Ренн)
|30.08.2020
|1' -46'
|Нант (Нант)
|2:1
|Ним (Ним)
|23.08.2020
|1' -56'
|Ним (Ним)
|4:0
|Брест (Брест)
|42'