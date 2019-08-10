Альбер Лоттен - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Альбер
|Фамилия
|Лоттен
|Команда
|Утрехт
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 2001 (21 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Альбер
|Фамилия
|Лоттен
|Команда
|Утрехт
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2019
|1' -46'
|Анжер (Анжер)
|3:1
|Бордо (Бордо)