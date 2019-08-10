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    Альбер Лоттен - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Альбер
    Фамилия Лоттен
    Команда Утрехт
    Состав Молодежный
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 августа 2001 (21 год)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2019 1' -46' Анжер (Анжер) 3:1 Бордо (Бордо)
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