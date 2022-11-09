Габриэль Мартинелли - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Мартинелли
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июня 2001 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 60,00
млн
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Мартинелли
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июня 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|45' 80'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|46' 38'
|18.02.2023
|68' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|90'
|15.02.2023
|1' - 76'
|Арсенал
|1:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 12 тур
|11.02.2023
|1' - 62'
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 59'
|Эвертон
|1:0
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|62' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)