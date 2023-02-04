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    Ки-Яна Хувер - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Ки-Яна
    Фамилия Хувер
    Команда Сток Сити
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Сандерленд 1:5 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 1' - 90' Сток Сити 0:1 Брайтон Англия. Кубок, 1/8 финала
    21.02.2023 1' - 90' Суонси 1:3 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 70' - 90' Блэкпул 1:0 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    11.02.2023 1' - 75' Сток Сити 0:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    04.02.2023 45' - 90' Лутон Таун 1:0 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
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