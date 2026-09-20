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€ 3,50 млн

Ки-Яна Хувер - статистика

Спарта
18 января 2002 (24), Амстердам
#25 | Защитник
Нидерланды
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
0 : 3
20.09.2026
Спарта
73' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
1' - 83'
3'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
0 : 3
30.08.2026
Славия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
0 : 3
20.09.2026
Спарта
73' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
1' - 83'
3'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
0 : 3
30.08.2026
Славия
Был в запасе
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