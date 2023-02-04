Ки-Яна Хувер - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Ки-Яна
|Фамилия
|Хувер
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Ки-Яна
|Фамилия
|Хувер
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Сандерленд
|1:5
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|21.02.2023
|1' - 90'
|Суонси
|1:3
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|70' - 90'
|Блэкпул
|1:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|11.02.2023
|1' - 75'
|Сток Сити
|0:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|04.02.2023
|45' - 90'
|Лутон Таун
|1:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:5
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.02.2023
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|18.02.2023
|70' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|11.02.2023
|1' -75'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|04.02.2023
|45' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)