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    Крис Каблан - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Крис
    Фамилия Каблан
    Команда Тун
    Состав Основной
    Родной город Люцерн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 176
    Вес 69
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тун 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Тун (Тун)
    89'
    08.08.2019 Был в запасе Тун (Тун) 2:3 Спартак (Москва)
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