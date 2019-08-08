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    Никки Хавенаар - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Никки
    Фамилия Хавенаар
    Команда Тун
    Состав Основной
    Родной город Нагоя
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 198
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тун 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Тун (Тун)
    52'
    08.08.2019 1' -90' Тун (Тун) 2:3 Спартак (Москва)
    50'
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