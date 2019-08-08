Никки Хавенаар - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Никки
|Фамилия
|Хавенаар
|Команда
|Тун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нагоя
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|198
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Никки
|Фамилия
|Хавенаар
|Команда
|Тун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нагоя
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|198
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тун
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Тун (Тун)
|52'
|08.08.2019
|1' -90'
|Тун (Тун)
|2:3
|Спартак (Москва)
|50'