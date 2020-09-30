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    Никита Макаров - статистика

    #59 | Полузащитник
    Имя Никита
    Фамилия Макаров
    Состав Без клуба
    Родной город Казань
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 2001 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -62' Волга (Ульяновск) 2:4 Велес (Москва)
    22'
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