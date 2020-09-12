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    Бека Микелтадзе - новости

    #90 | Нападающий
    Имя Бека
    Фамилия Микелтадзе
    Состав Основной
    Родной город Кутаиси
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 400
    тыс
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