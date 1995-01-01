Форвард «Рубина» Микелтадзе: «Стадион «Динамо» похож на кинотеатр»

Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе, забивший победный гол в матче второго тура РПЛ против «Динамо», рассказал о впечатлениях от выезда в Москву.

– Какие эмоции испытали после дебютного гола в РПЛ?

– Очень рад, что мне удалось забить победный гол в этом матче. Когда ты приходишь в новую команду, очень непросто сразу проявить себя и показать, на что ты способен. Поэтому здорово, что удалось забить уже в самом начале сезона.

– «Рубин» – одна из первых команд, которая сыграла на реконструированном стадионе «Динамо». Как вам эта арена?

– Считаю, что это стадион высокого качества, было приятно играть здесь. У «Динамо» современная и удобная арена. Очень классный стадион – похож на кинотеатр.