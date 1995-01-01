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    Форвард «Рубина» Микелтадзе: «Стадион «Динамо» похож на кинотеатр»

    Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе, забивший победный гол в матче второго тура РПЛ против «Динамо», рассказал о впечатлениях от выезда в Москву.

    – Какие эмоции испытали после дебютного гола в РПЛ?

    – Очень рад, что мне удалось забить победный гол в этом матче. Когда ты приходишь в новую команду, очень непросто сразу проявить себя и показать, на что ты способен. Поэтому здорово, что удалось забить уже в самом начале сезона.

    – «Рубин» – одна из первых команд, которая сыграла на реконструированном стадионе «Динамо». Как вам эта арена?

    – Считаю, что это стадион высокого качества, было приятно играть здесь. У «Динамо» современная и удобная арена. Очень классный стадион – похож на кинотеатр.

    • После двух туров у «Рубина» четыре очка в таблице РПЛ.
    • Следующий матч казанская команда проведет против «Ахмата» 29 июля.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5771

      FanatSerj 4 минуты назад

      Ага осталось самая малость, теперь для болельщиков Динамо в этом кинотеатре не драмы показывать, а что то более позитивное ))

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      Рейтинг: +10148

      slavutiq70 24 минуты назад

      Со стадионами у теперь всё в порядке,,,даже по телеку приятней картинка,,,что уж говорить про поход на стадион,,,,,,жаль живу в провинции только телек остаётся смотреть,,,

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      Рейтинг: +2303

      paracetamol 59 минут назад

      А Хохлов похож на киношника.

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