Форвард «Рубина» Микелтадзе: «Стадион «Динамо» похож на кинотеатр»

Ага осталось самая малость, теперь для болельщиков Динамо в этом кинотеатре не драмы показывать, а что то более позитивное ))
Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе, забивший победный гол в матче второго тура РПЛ против «Динамо», рассказал о впечатлениях от выезда в Москву.
– Какие эмоции испытали после дебютного гола в РПЛ?
– Очень рад, что мне удалось забить победный гол в этом матче. Когда ты приходишь в новую команду, очень непросто сразу проявить себя и показать, на что ты способен. Поэтому здорово, что удалось забить уже в самом начале сезона.
– «Рубин» – одна из первых команд, которая сыграла на реконструированном стадионе «Динамо». Как вам эта арена?
– Считаю, что это стадион высокого качества, было приятно играть здесь. У «Динамо» современная и удобная арена. Очень классный стадион – похож на кинотеатр.
- После двух туров у «Рубина» четыре очка в таблице РПЛ.
- Следующий матч казанская команда проведет против «Ахмата» 29 июля.