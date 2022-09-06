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    Дайзен Маэда - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Дайзен
    Фамилия Маэда
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Родной город Осака
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 октября 1997 (25 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 46' Сент-Миррен 1:5 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 1' - 63' Селтик 4:0 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    05.02.2023 1' - 69' Сент-Джонстон 1:4 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -64' Реал (Мадрид) 5:1 Селтик (Глазго)
    25.10.2022 65' -90' Селтик (Глазго) 1:1 Шахтер (Донецк)
    11.10.2022 1' -80' Селтик (Глазго) 0:2 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    05.10.2022 1' -75' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:1 Селтик (Глазго)
    14.09.2022 46' -90' Шахтер (Донецк) 1:1 Селтик (Глазго)
    06.09.2022 46' -90' Селтик (Глазго) 0:3 Реал (Мадрид)
    64'
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