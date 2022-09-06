Дайзен Маэда - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Дайзен
|Фамилия
|Маэда
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осака
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Дайзен
|Фамилия
|Маэда
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осака
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 46'
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|1' - 63'
|Селтик
|4:0
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|05.02.2023
|1' - 69'
|Сент-Джонстон
|1:4
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -64'
|Реал (Мадрид)
|5:1
|Селтик (Глазго)
|25.10.2022
|65' -90'
|Селтик (Глазго)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|11.10.2022
|1' -80'
|Селтик (Глазго)
|0:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|05.10.2022
|1' -75'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Селтик (Глазго)
|14.09.2022
|46' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|06.09.2022
|46' -90'
|Селтик (Глазго)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|64'