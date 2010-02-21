Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хамед Намуши - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Хамед
    Фамилия Намуши
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрайбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2010 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 3:1 Боруссия (Дортмунд)
    21.02.2010 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 0:3 Герта (Берлин)
    • Читайте нас: 
    11