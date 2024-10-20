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Хавьер Арреага
Статистика
€ 550 тыс
Хавьер Арреага - статистика
Боливар
28 сентября 1994 (31), Гуаякиль
#3 | Защитник
183 см
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США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
23
0
0
6
0
Сиэтл
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Интер Майами
6 : 2
20.10.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
06.10.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
03.10.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 83'
США. МЛС, 45 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
29.09.2024
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Шарлотт
4 : 0
21.09.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 2
19.09.2024
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Орландо Сити
3 : 0
15.09.2024
Нью-Инглэнд Революшн
80' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
01.09.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Монреаль
0 : 5
25.08.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
21.07.2024
Даллас
1' - 90'
30'
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
5 : 1
18.07.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 57'
США. МЛС, 32 тур
Сиэтл
2 : 0
07.07.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 87'
23'
США. МЛС, 30 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
04.07.2024
Атланта Юнайтед
1' - 81'
США. МЛС, 29 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 5
30.06.2024
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Цинциннати
1 : 2
23.06.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
16.06.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
29'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
09.06.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нэшвилл
1 : 2
02.06.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
53'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
26.05.2024
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
86'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
19.05.2024
Филадельфия Юнион
1' - 90'
85'
США. МЛС, 16 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
12.05.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
0 : 1
05.05.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Филадельфия Юнион
2 : 3
01.05.2024
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 4
28.04.2024
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Даллас
0 : 0
14.04.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сиэтл
5 : 0
07.04.2024
Монреаль
79' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
31.03.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Сан-Хосе
3 : 2
24.03.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Сиэтл
1 : 1
16.03.2024
Колорадо
1' - 81'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
25.02.2024
Сиэтл
Был в запасе
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