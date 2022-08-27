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    Хавьер Арреага - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Хавьер
    Фамилия Арреага
    Команда Сиэтл
    Состав Основной
    Родной город Гуаякиль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 3 тур
    27.02.2023 Был в запасе Сиэтл 4:0 Колорадо США. МЛС, 2 тур
    04.02.2023 Был в запасе Сиэтл 0:1 Аль-Ахли Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиэтл 26 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    03.10.2022 1' -66' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    49'
    18.09.2022 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
    11.09.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 3:0 Остин (Остин)
    05.09.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    01.09.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 3:2 Сиэтл (Сиэтл)
    27.08.2022 1' -90' Портленд (Портленд) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
    20.08.2022 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 3:3 Сиэтл (Сиэтл)
    15.08.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    06.08.2022 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
    03.08.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 1:0 Даллас (Даллас)
    30.07.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
    81'
    24.07.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:1 Колорадо (Денвер)
    17.07.2022 1' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    14.07.2022 76' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    18.06.2022 1' -74' Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    15.06.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 4:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    30.05.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:1 Шарлотт (Шарлотт)
    19.05.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 0:1 Сиэтл (Сиэтл)
    15.05.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 3:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    42'
    24.04.2022 1' -62' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 4:3 Сиэтл (Сиэтл)
    17.04.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 0:1 Интер (Майами)
    03.04.2022 1' -76' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 1:2 Сиэтл (Сиэтл)
    20.03.2022 1' -90' Остин (Остин) 1:1 Сиэтл (Сиэтл)
    12.03.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    72'
    06.03.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    28.02.2022 1' -87' Сиэтл (Сиэтл) 0:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    18'
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