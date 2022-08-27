Хавьер Арреага - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Арреага
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Арреага
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сиэтл
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 3 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Сиэтл
|4:0
|Колорадо
|США. МЛС, 2 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Сиэтл
|0:1
|Аль-Ахли
|Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиэтл
|26
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|03.10.2022
|1' -66'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|49'
|18.09.2022
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|11.09.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:0
|Остин (Остин)
|05.09.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|3:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|27.08.2022
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|20.08.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:3
|Сиэтл (Сиэтл)
|15.08.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|06.08.2022
|1' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|03.08.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:0
|Даллас (Даллас)
|30.07.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|81'
|24.07.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|17.07.2022
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|14.07.2022
|76' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|18.06.2022
|1' -74'
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|15.06.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|4:0
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|30.05.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|19.05.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|15.05.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|42'
|24.04.2022
|1' -62'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|4:3
|Сиэтл (Сиэтл)
|17.04.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Интер (Майами)
|03.04.2022
|1' -76'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|20.03.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|12.03.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|72'
|06.03.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|28.02.2022
|1' -87'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|18'