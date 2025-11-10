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Либертад
Матиас Рохас
Статистика
€ 2 млн
Матиас Рохас - статистика
Либертад
3 ноября 1995 (30)
#7 | Полузащитник
186 см
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Кубок Америки 2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
8
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Диего
4 : 0
10.11.2025
Портленд
56' - 90'
США. МЛС, 51 тур
Портленд
0 : 4
19.10.2025
Сан-Диего
54' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Портленд
2 : 2
28.09.2025
Даллас
1' - 46'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
25.09.2025
Портленд
1' - 62'
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
21.09.2025
Портленд
60' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Портленд
2 : 1
14.09.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 57'
28'
США. МЛС, 43 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
31.08.2025
Портленд
1' - 61'
США. МЛС, 42 тур
Сан-Диего
0 : 0
24.08.2025
Портленд
1' - 61'
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