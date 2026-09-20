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Перу. Лига 1
Команды
Мельгар
Хуан Эскобар
Статистика
€ 600 тыс
Хуан Эскобар - статистика
Мельгар
11 июля 1995 (31)
#23 | Защитник
175 см
Парагвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Перу. Лига 1, 10 тур
Мельгар
1 : 1
20.09.2026
Спорт Бойз
1' - 90'
Перу. Лига 1, 9 тур
Куско
0 : 1
12.09.2026
Мельгар
1' - 90'
38'
Перу. Лига 1, 8 тур
Мельгар
3 : 0
07.09.2026
АДТ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Перу. Лига 1 2026
Аргентина. Примера 2025
Копа Судамерикана 2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Кубок Америки 2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кастельон
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Кастельон
4 : 1
30.05.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Гранада
2 : 1
25.05.2025
Кастельон
1' - 46'
Испания. Сегунда, 40 тур
Кастельон
1 : 1
18.05.2025
Эльденсе
46' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
3 : 2
10.05.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Кастельон
4 : 3
05.05.2025
Спортинг
1' - 57'
Испания. Сегунда, 37 тур
Малага
1 : 0
27.04.2025
Кастельон
1' - 46'
Испания. Сегунда, 36 тур
Кастельон
4 : 1
18.04.2025
Альмерия
1' - 86'
61'
Испания. Сегунда, 35 тур
Расинг
1 : 1
13.04.2025
Кастельон
1' - 62'
57'
Испания. Сегунда, 34 тур
Кастельон
2 : 2
04.04.2025
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Картахена
2 : 2
29.03.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Леванте
3 : 2
23.03.2025
Кастельон
1' - 46'
Испания. Сегунда, 31 тур
Кастельон
2 : 2
17.03.2025
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Эльче
3 : 1
08.03.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Кастельон
2 : 1
01.03.2025
Бургос
89' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Кадис
0 : 0
23.02.2025
Кастельон
Был в запасе
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