Валентин Андямов - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Андямов
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Вес
|66
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Андямов
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|5
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Томь (Томск)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.11.2021
|46' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.11.2021
|62' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|06.11.2021
|28' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|31.10.2021
|80' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|09.10.2021
|1' -38'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|18' 38'
|03.10.2021
|1' -73'
|Металлург Л (Липецк)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.09.2021
|1' -72'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|56'
|25.09.2021
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Велес (Москва)