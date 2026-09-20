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Серия А 2026/2027
Команды
Аталанта
Джанлука Гаэтано
Статистика
€ 6,50 млн
Джанлука Гаэтано - статистика
Аталанта
5 мая 2000 (26)
#70 | Полузащитник
183 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
73' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
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Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Лига чемпионов 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
4
0
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
73' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
2 : 1
23.08.2026
Сассуоло
1' - 90'
6'
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