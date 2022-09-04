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    Риан Брустер - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Риан
    Фамилия Брустер
    Команда Шеффилд Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 апреля 2000 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шеффилд Юнайтед 16 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2022 65' -76' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    22.10.2022 1' -64' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:2 Норвич Сити (Норвич)
    19.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    15.10.2022 64' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:3 Блэкпул (Блэкпул)
    08.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    28'
    04.10.2022 64' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.10.2022 64' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    17.09.2022 1' -69' Престон (Престон) 0:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    13.09.2022 73' -90' Суонси (Суонси) 0:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    90'
    04.09.2022 69' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    30.08.2022 70' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 4:0 Рединг (Рединг)
    26.08.2022 84' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    20.08.2022 84' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:0 Блэкберн (Блэкберн)
    17.08.2022 1' -66' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    14.08.2022 46' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    06.08.2022 1' -67' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    01.08.2022 68' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
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