Риан Брустер - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Риан
|Фамилия
|Брустер
|Команда
|Шеффилд Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Риан
|Фамилия
|Брустер
|Команда
|Шеффилд Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Юнайтед
|16
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2022
|65' -76'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|22.10.2022
|1' -64'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:2
|Норвич Сити (Норвич)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|15.10.2022
|64' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:3
|Блэкпул (Блэкпул)
|08.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|28'
|04.10.2022
|64' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.10.2022
|64' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|17.09.2022
|1' -69'
|Престон (Престон)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|13.09.2022
|73' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|90'
|04.09.2022
|69' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|30.08.2022
|70' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|4:0
|Рединг (Рединг)
|26.08.2022
|84' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|20.08.2022
|84' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|17.08.2022
|1' -66'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|14.08.2022
|46' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|06.08.2022
|1' -67'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|01.08.2022
|68' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)