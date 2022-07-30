Людовит Рейс - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Людовит
|Фамилия
|Рейс
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2000 (22 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Людовит
|Фамилия
|Рейс
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Гамбург (Гамбург)
|30.07.2022
|1' -70'
|Байройт (Байройт)
|1:3
|Гамбург (Гамбург)