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    Людовит Рейс - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Людовит
    Фамилия Рейс
    Команда Гамбург
    Состав Основной
    Родной город Харлем
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 2000 (22 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Гамбург (Гамбург)
    30.07.2022 1' -70' Байройт (Байройт) 1:3 Гамбург (Гамбург)
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