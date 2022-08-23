Райан Айт Нури - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Айт Нури
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 2001 (21 год)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Айт Нури
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 2001 (21 год)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|24' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|24.02.2023
|Был в запасе
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|62' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|72'
|11.02.2023
|1' - 46'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|30'
|04.02.2023
|1' - 84'
|Вулверхэмптон
|3:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|4
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|1' -59'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|20.12.2022
|81' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|90'
|09.11.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|23.08.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)
|8'