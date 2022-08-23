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    Райан Айт Нури - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Райан
    Фамилия Айт Нури
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июня 2001 (21 год)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 24' - 90' Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    24.02.2023 Был в запасе Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 62' - 90' Вулверхэмптон 0:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    72'
    11.02.2023 1' - 46' Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    30'
    04.02.2023 1' - 84' Вулверхэмптон 3:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 22 тур
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