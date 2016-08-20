Статистика по турнирам

США. МЛС 2018 США. МЛС 2017 Испания. Примера 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Франция. Лига 1 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008