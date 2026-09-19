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Ла Лига 2026/2027
Команды
Расинг
Иван Мартин
Статистика
€ 5 млн
Иван Мартин - статистика
Расинг
14 февраля 1999 (27), Бильбао
#23 | Полузащитник
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
1' - 85'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
7 : 2
16.09.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
1' - 85'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
7 : 2
16.09.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
23.08.2026
Расинг
46' - 90'
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