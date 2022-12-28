Стивен О'Доннелл - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|О'Доннелл
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абердин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|О'Доннелл
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абердин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|90' - 90'
|Росс Каунти
|0:2
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Килмарнок
|1:1
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|19.02.2023
|83' - 90'
|Мазервелл
|2:0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|15.02.2023
|90' - 90'
|Мазервелл
|2:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Абердин
|3:1
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|50'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|18
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|90' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Мазервелл (Мазервелл)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|19.02.2023
|83' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:0
|Хартс (Эдинбург)
|15.02.2023
|90' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|04.02.2023
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|3:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|50'
|01.02.2023
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:3
|Хиберниан (Эдинбург)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|28.12.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|23.12.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:2
|Килмарнок (Килмарнок)
|12.11.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|55'
|09.11.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Селтик (Глазго)
|06.11.2022
|20' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:2
|Мазервелл (Мазервелл)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|22.10.2022
|76' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Абердин (Абердин)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Рейнджерс (Глазго)
|08.10.2022
|72' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|04.10.2022
|60' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:5
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:3
|Хартс (Эдинбург)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:0
|Данди Юнайтед (Данди)
|27.08.2022
|1' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|2:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|19'
|20.08.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|13.08.2022
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|2:3
|Мазервелл (Мазервелл)
|06.08.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|31.07.2022
|19' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|45'