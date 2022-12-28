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    Стивен О'Доннелл - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Стивен
    Фамилия О'Доннелл
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Родной город Абердин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 мая 1992 (30 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 90' - 90' Росс Каунти 0:2 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    25.02.2023 Был в запасе Килмарнок 1:1 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    19.02.2023 83' - 90' Мазервелл 2:0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    15.02.2023 90' - 90' Мазервелл 2:1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
    04.02.2023 1' - 90' Абердин 3:1 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    50'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мазервелл 18 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 90' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Мазервелл (Мазервелл)
    25.02.2023 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    19.02.2023 83' -90' Мазервелл (Мазервелл) 2:0 Хартс (Эдинбург)
    15.02.2023 90' -90' Мазервелл (Мазервелл) 2:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    04.02.2023 1' -90' Абердин (Абердин) 3:1 Мазервелл (Мазервелл)
    50'
    01.02.2023 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:2 Сент-Джонстон (Перт)
    28.01.2023 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    08.01.2023 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 2:3 Хиберниан (Эдинбург)
    02.01.2023 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    28.12.2022 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 3:0 Мазервелл (Мазервелл)
    23.12.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 2:2 Килмарнок (Килмарнок)
    12.11.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    55'
    09.11.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Селтик (Глазго)
    06.11.2022 20' -90' Хартс (Эдинбург) 3:2 Мазервелл (Мазервелл)
    29.10.2022 Был в запасе Данди Юнайтед (Данди) 0:1 Мазервелл (Мазервелл)
    22.10.2022 76' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Абердин (Абердин)
    16.10.2022 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Рейнджерс (Глазго)
    08.10.2022 72' -90' Хиберниан (Эдинбург) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    04.10.2022 60' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:5 Мазервелл (Мазервелл)
    01.10.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:1 Мазервелл (Мазервелл)
    18.09.2022 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 0:3 Хартс (Эдинбург)
    03.09.2022 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 0:0 Данди Юнайтед (Данди)
    27.08.2022 1' -90' Килмарнок (Килмарнок) 2:1 Мазервелл (Мазервелл)
    19'
    20.08.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:0 Ливингстон (Ливингстон)
    13.08.2022 1' -90' Абердин (Абердин) 2:3 Мазервелл (Мазервелл)
    06.08.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    31.07.2022 19' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 0:1 Мазервелл (Мазервелл)
    45'
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