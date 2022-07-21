Лиам Келли - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Лиам
|Фамилия
|Келли
|Команда
|Ливингстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 января 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Лиам
|Фамилия
|Келли
|Команда
|Ливингстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 января 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|21.07.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Слиго Роверс (Слиго)