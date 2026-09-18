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Серия А 2026/2027
Команды
Сассуоло
Арман Лорьенте
Статистика
€ 19 млн
Арман Лорьенте - статистика
Сассуоло
4 декабря 1998 (27)
#45 | Нападающий
171 см | 59 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Монца
2 : 1
18.09.2026
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
2 : 1
29.08.2026
Торино
1' - 90'
70'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
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Молодежный чемпионат Европы 2021
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Монца
2 : 1
18.09.2026
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
2 : 1
29.08.2026
Торино
1' - 90'
70'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
2 : 1
23.08.2026
Сассуоло
1' - 90'
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