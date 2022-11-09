Арман Лорьенте - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Арман
|Фамилия
|Лорьенте
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|171
|Вес
|59
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Арман
|Фамилия
|Лорьенте
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|171
|Вес
|59
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|17
|4
|3
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|43'
|12.02.2023
|1' -87'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|31'
|04.02.2023
|1' -87'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|55' 63'
|29.01.2023
|1' -76'
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|47'
|22.01.2023
|1' -79'
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|38'
|15.01.2023
|1' -69'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|07.01.2023
|1' -80'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.01.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|12.11.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.11.2022
|1' -88'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|85' 39'
|29.10.2022
|1' -84'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|76' 84'
|24.10.2022
|1' -71'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Верона (Верона)
|32'
|08.10.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Интер (Милан)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|5:0
|Салернитана (Салернитана)
|12' 76'
|17.09.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.09.2022
|1' -68'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|33'
|04.09.2022
|1' -82'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)