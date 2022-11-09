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    Арман Лорьенте - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Арман
    Фамилия Лорьенте
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 декабря 1998 (24 года)
    Рост 171
    Вес 59
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 17 4 3 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.02.2023 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    43'
    12.02.2023 1' -87' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    31'
    04.02.2023 1' -87' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    55' 63'
    29.01.2023 1' -76' Милан (Милан) 2:5 Сассуоло (Сассуоло)
    47'
    22.01.2023 1' -79' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    38'
    15.01.2023 1' -69' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    07.01.2023 1' -80' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.01.2023 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    12.11.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 1' -88' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    85' 39'
    29.10.2022 1' -84' Наполи (Неаполь) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    76' 84'
    24.10.2022 1' -71' Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Верона (Верона)
    32'
    08.10.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Интер (Милан)
    02.10.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 5:0 Салернитана (Салернитана)
    12' 76'
    17.09.2022 1' -90' Торино (Турин) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11.09.2022 1' -68' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    33'
    04.09.2022 1' -82' Кремонезе (Кремона) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
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