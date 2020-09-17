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    Андрес Вомбергар - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Андрес
    Фамилия Вомбергар
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпия 1 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2020 1' -85' Олимпия (Любляна) 2:3 Зриньски (Мостар)
    81' 81'
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