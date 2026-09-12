Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аргентина. Примера
Команды
Альдосиви
Андрес Вомбергар
Статистика
€ 2,20 млн
Андрес Вомбергар - статистика
Альдосиви
20 ноября 1994 (31)
#29 | Нападающий
187 см
Словения | Аргентина
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 9 тур
Индепендьенте Ривадавия
4 : 3
12.09.2026
Альдосиви
Был в запасе
Аргентина. Примера, 8 тур
Альдосиви
3 : 1
05.09.2026
Банфилд
1' - 84'
42, 52'
Аргентина. Примера, 7 тур
Архентинос Хуниорс
2 : 1
30.08.2026
Альдосиви
1' - 90'
9'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Аргентина. Примера 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Аргентина. Примера 2024
Кубок Либертадорес 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словения
1
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Словения
2 : 1
10.06.2025
Босния и Герцеговина
66' - 90'
89'
70'
Товарищеские матчи. Сборные,
Люксембург
0 : 1
06.06.2025
Словения
64' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
2
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
5
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+