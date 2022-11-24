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    Пэк Сын Хо - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Пэк
    Фамилия Сын Хо
    Команда Чжонбук Хендай Моторс
    Состав Основной
    Родной город Сеул
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 марта 1997 (25 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Южная Корея 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2022 65' -90' Бразилия 4:1 Южная Корея
    76'
    02.12.2022 Был в запасе Южная Корея 2:1 Португалия
    28.11.2022 Был в запасе Южная Корея 2:3 Гана
    24.11.2022 Был в запасе Уругвай 0:0 Южная Корея
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