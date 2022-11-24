Пэк Сын Хо - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Пэк
|Фамилия
|Сын Хо
|Команда
|Чжонбук Хендай Моторс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сеул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Пэк
|Фамилия
|Сын Хо
|Команда
|Чжонбук Хендай Моторс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сеул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2022
|65' -90'
|Бразилия
|4:1
|Южная Корея
|76'
|02.12.2022
|Был в запасе
|Южная Корея
|2:1
|Португалия
|28.11.2022
|Был в запасе
|Южная Корея
|2:3
|Гана
|24.11.2022
|Был в запасе
|Уругвай
|0:0
|Южная Корея