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    Максим Скляров - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Максим
    Фамилия Скляров
    Состав Без клуба
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2018 77' -90' Армавир (Армавир) 0:3 Сочи (Сочи)
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