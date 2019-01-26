Беньямин Хаджич - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Беньямин
|Фамилия
|Хаджич
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Беньямин
|Фамилия
|Хаджич
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2019
|84' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|5:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|86'