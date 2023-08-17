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Германия. Третья Лига
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Ганза
Леон Даяку
Статистика
€ 400 тыс
Леон Даяку - статистика
Ганза
12 апреля 2001 (25)
#43 | Нападающий
180 см
Германия
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Команда
И
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Хайдук
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
ПАОК
3 : 0
17.08.2023
Хайдук
72' - 90'
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